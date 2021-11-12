+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 1 °С
USD 429.29 EUR 492.1
RUB 6.04 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сборная Казахстана по футболу прилетела во Францию

12 Ноября 2021 21:33
Поделиться:
Сборная Казахстана по футболу прилетела во Францию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Футбольная национальная сборная Казахстана прибыла в Париж в преддверии матча квалификации к чемпионату мира-2022 с Францией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Акмолинцы стали чемпионами первенства и Кубка РК по ушу-саньда
Казахстан выиграл второе «золото» чемпионата мира по самбо в Ташкенте Александр Недовесов вышел в финал теннисного турнира в Братиславе 350 спортсменов из четырех стран участвуют в турнире памяти Жаксылыка Ушкемпирова

Казахстанская федерация футбола опубликовала сторис на своей странице Instagram , в котором показала, что спортсмены успешно прилетели в столицу Франции.

Напомним, что сборная Казахстана в ночь с 13-го на 14-ое ноября проведет свой последний матч отборочного цикла квалификации к чемпионату мира-2022 против Франции. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс». Команда за семь матчей проиграла четырежды и сыграли вничью трижды, не одержав ни одной победы, и с тремя очками располагается на последнем месте турнирной таблицы группы D. Французы в свою очередь ни разу не проигрывали в отборочном цикле и с 12-ю баллами расположились на первой строчке.




Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Франция   #Футбол  
Поделиться:
Новости по теме
Акмолинцы стали чемпионами первенства и Кубка РК по ушу-саньда
Казахстан выиграл второе «золото» чемпионата мира по самбо в Ташкенте
Александр Недовесов вышел в финал теннисного турнира в Братиславе
350 спортсменов из четырех стран участвуют в турнире памяти Жаксылыка Ушкемпирова
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
2 Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
3 Коронавирус в Казахстане: два региона перешли в «желтую» зону
4 1260 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
5 Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на три дня
6 Вопрос внедрения цифрового тенге прокомментировал глава Нацбанка
Читайте также
Казахстан завоевал «золото» чемпионата мира-2021 по самбо
Чемпиону мира по боксу Темиртасу Жусупову подарили квартиру в Кокшетау
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
Коронавирус в Казахстане: два региона перешли в «желтую» зону
1260 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Вопрос внедрения цифрового тенге прокомментировал глава Нацбанка
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив