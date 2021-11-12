Сборная Казахстана по футболу прилетела во Францию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Футбольная национальная сборная Казахстана прибыла в Париж в преддверии матча квалификации к чемпионату мира-2022 с Францией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанская федерация футбола опубликовала сторис на своей странице Instagram , в котором показала, что спортсмены успешно прилетели в столицу Франции.
Напомним, что сборная Казахстана в ночь с 13-го на 14-ое ноября проведет свой последний матч отборочного цикла квалификации к чемпионату мира-2022 против Франции. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс». Команда за семь матчей проиграла четырежды и сыграли вничью трижды, не одержав ни одной победы, и с тремя очками располагается на последнем месте турнирной таблицы группы D. Французы в свою очередь ни разу не проигрывали в отборочном цикле и с 12-ю баллами расположились на первой строчке.
- Акмолинцы стали чемпионами первенства и Кубка РК по ушу-саньда
- Казахстан выиграл второе «золото» чемпионата мира по самбо в Ташкенте
- 350 спортсменов из четырех стран участвуют в турнире памяти Жаксылыка Ушкемпирова
- Александр Недовесов вышел в финал теннисного турнира в Братиславе
- Казахстан завоевал «золото» чемпионата мира-2021 по самбо
- Чемпиону мира по боксу Темиртасу Жусупову подарили квартиру в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана