КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу прилетела в Киев для участия в матче квалификации чемпионата мира по футболу «Казахстан-Украина». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Украине.

В международном аэропорту «Борисполь» сборную Казахстана встречали представители казахской диаспоры, казахстанские студенты, а также сотрудники посольства Республики Казахстан в Украине.

Развернув национальные флаги, они тепло приветствовали спортсменов и пожелали им успехов в игре с сильной футбольной командой Украины. Приветствие на казахском языке было сделано и диспетчерской службой аэропорта «Борисполь».

Напомним, игра состоится в столице Украины в ночь с 31-го марта на первое апреля в 00:45 по времени Нур-Султана.