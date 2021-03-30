22:42, 29 Март 2021 | GMT +6
Сборная Казахстана по футболу прилетела в Киев
КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу прилетела в Киев для участия в матче квалификации чемпионата мира по футболу «Казахстан-Украина». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Украине.
В международном аэропорту «Борисполь» сборную Казахстана встречали представители казахской диаспоры, казахстанские студенты, а также сотрудники посольства Республики Казахстан в Украине.
Развернув национальные флаги, они тепло приветствовали спортсменов и пожелали им успехов в игре с сильной футбольной командой Украины. Приветствие на казахском языке было сделано и диспетчерской службой аэропорта «Борисполь».
Напомним, игра состоится в столице Украины в ночь с 31-го марта на первое апреля в 00:45 по времени Нур-Султана.