РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:42, 29 Март 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана по футболу прилетела в Киев

    None
    None
    КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу прилетела в Киев для участия в матче квалификации чемпионата мира по футболу «Казахстан-Украина». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Украине.

    В международном аэропорту «Борисполь» сборную Казахстана встречали представители казахской диаспоры, казахстанские студенты, а также сотрудники посольства Республики Казахстан в Украине.

    Развернув национальные флаги, они тепло приветствовали спортсменов и пожелали им успехов в игре с сильной футбольной командой Украины. Приветствие на казахском языке было сделано и диспетчерской службой аэропорта «Борисполь».

    Напомним, игра состоится в столице Украины в ночь с 31-го марта на первое апреля в 00:45 по времени Нур-Султана.


    Теги:
    Спорт Украина МИД РК
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!