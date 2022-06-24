24 Июня 2022 12:07

Сборная Казахстана по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала мировой рейтинг лучших Национальных сборных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Поднявшись в рейтинге на 11 позиций, Казахстан (114 место, +11) сделал наибольший скачок в новом рейтинге. Куба (167 место, +10), Греция (48 место, +7) и Малайзия (147 место, +7) также добились заметных успехов. Косово (106 место, +1) и Коморские острова (126 место, +2) продолжают свое восхождение и вновь достигли рекордных высот в рейтинге», - сказано на официальном сайте ФИФА.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по футболу после четырех проведенных матчей в Лиге наций заняла высокие позиции сразу в двух статистических рейтингах на официальном сайте УЕФА.

13 июня Казахстан обыграл Словакию в матче Лиги наций.