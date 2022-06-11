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Сборная Казахстана по футболу назвала стартовый состав на матч против Беларуси
11 Июня 2022 00:38

Сборная Казахстана по футболу назвала стартовый состав на матч против Беларуси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче третьего тура Лиги наций сборная Казахстана в Сербии сыграет с командой Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы:

Беларусь: Павлюченко, Хадаркевич, Волков, Юденков, Бегунов, Яблонский, Быков, Печенин, Седько, Бахар, Эбонг;
Казахстан: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Малый, Каиров, Оразов, Куат, Дарабаев, Астанов, Аймбетов.

Начало матча Беларусь — Казахстан в ночь с пятницы на субботы в 00:45 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Ранее сборная Казахстана на старте нового сезона Лиги наций одержала две победы подряд: сначала подопечные Магомеда Адиева дома победили сборную Азербайджана (2:0), а затем в гостях сенсационно обыграли Словакию (1:0).

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