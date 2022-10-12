Сборная Казахстана по фехтованию завоевала еще одну медаль на молодежном ЧА-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская команда выиграла еще одну медаль на чемпионате Азии до 23 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Казахстанские шпажистки завоевали серебро в Кувейте.

В заключительный день командного первенства, женская сборная по шпаге, которую представляли София Николайчук, Владислава Андреева, Александра Тамбовцева и Виктория Кайдарова, завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по фехтованию до 23 лет.

Чемпионат Азии до 23 лет подошел к концу. В копилке сборной Казахстана четыре «бронзы» одна золотая и две серебряные медали», - сообщили в пресс-службе Федерации Казахстана по фехтованию.

Ранее сообщалось, что казахстанские фехтовальщицы завоевали «золото» и «бронзу» чемпионата Азии.













Фото: instagram.com/kazakhstan_fencing