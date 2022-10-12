РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:23, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Сборная Казахстана по фехтованию завоевала еще одну медаль на молодежном ЧА-2022

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская команда выиграла еще одну медаль на чемпионате Азии до 23 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Казахстанские шпажистки завоевали серебро в Кувейте.

    В заключительный день командного первенства, женская сборная по шпаге, которую представляли София Николайчук, Владислава Андреева, Александра Тамбовцева и Виктория Кайдарова, завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по фехтованию до 23 лет.

    Чемпионат Азии до 23 лет подошел к концу. В копилке сборной Казахстана четыре «бронзы» одна золотая и две серебряные медали», - сообщили в пресс-службе Федерации Казахстана по фехтованию.

    Ранее сообщалось, что казахстанские фехтовальщицы завоевали «золото» и «бронзу» чемпионата Азии.


    Фото: instagram.com/kazakhstan_fencing



    Теги:
    Спорт Молодежь
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!