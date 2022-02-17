Сборная Казахстана по дзюдо завоевала две медали на Grand Slam в Израиле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дзюдоисты отметились двумя медалями на международном турнире серии Grand Slam в Тель-Авиве (Израиль), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Обе награды были завоеваны в категории до 60 килограммов. Магжан Шамшадин поднялся на третью ступень пьедестала. Он взял «бронзу» без боя — соперник — азербайджанец Карамат Хусейнов — не явился на схватку.

В финале выступил Бауыржан Нарбаев. Его оппонентом был украинец Артем Лесюк. Данная встреча завершилась досрочной победой Лесюка. Нарбаев завершил турнир с «серебром».

Добавим, что в весе до 66 килограммов за бронзовую медаль сразится Гусман Кыргызбаев.