Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сборная Казахстана по дзюдо завоевала две медали на Grand Slam в Израиле
17 Февраля 2022 22:52
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дзюдоисты отметились двумя медалями на международном турнире серии Grand Slam в Тель-Авиве (Израиль), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеДмитрий Бабенко: на следующую Олимпиаду перед Морозовой можно ставить серьезные задачи Второй казахстанский боксер вошел в ТОП-5 рейтинга IBF в весе «Канело» Олимпиада-2022: расписание выступлений казахстанцев 18 февраля
Обе награды были завоеваны в категории до 60 килограммов. Магжан Шамшадин поднялся на третью ступень пьедестала. Он взял «бронзу» без боя — соперник — азербайджанец Карамат Хусейнов — не явился на схватку.
В финале выступил Бауыржан Нарбаев. Его оппонентом был украинец Артем Лесюк. Данная встреча завершилась досрочной победой Лесюка. Нарбаев завершил турнир с «серебром».
Добавим, что в весе до 66 килограммов за бронзовую медаль сразится Гусман Кыргызбаев.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Турнир по мини-футболу среди молодежи прошел в Алматинской области
- WTT Youth Contender: результаты команды Казахстана по настольному теннису
- Дмитрий Бабенко: на следующую Олимпиаду перед Морозовой можно ставить серьезные задачи
- Национальным видом спорта занимаются 55 тысяч человек в Алматинской области
- Олимпиада-2022: расписание выступлений казахстанцев 18 февраля
- В сборной Казахстана произошла замена на Олимпиаде-2022
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн