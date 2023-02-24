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    03:10, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Сборная Казахстана по боксу понесла девять потерь на малом чемпионате мира

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по боксу понесла уже девять потерь на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В четвертый день соревнований Казахстан лишился шестерых боксеров.

    В дневной сессии Кенже Муратулы (51 кг) проиграл единогласным решением судей индийцу Бишмавитре Чонгтхаму, а Абзал Куттыбеков (92 кг) заработал дисквалификацию в поединке с грузином Артемом Иорданяном.

    В вечерней сессии Ернур Кайрат (48 кг), раздельным решением проиграл еще одному боксеру из Грузии, Луке Кублашвили, Темирхан Тезек (67 кг) таким же вердиктом уступил узбекистанцу Бехзоду Хамидову, а Бекзат Танатар (86 кг) в очередном «эль-класико» единогласно проиграл узбекистанскому боксеру Шохжахону Абдуллаеву. Также должен был выступить Камшыбек Кункабаев (+92 кг), однако по непонятной причине он снялся перед боем с узбекистанским супертяжем Баходиром Джалоловым.

    Победами порадовали лишь два спортсмена: Оразбек Асылкулов (57 кг) единогласным решением судей победил бразильца Луиса Оливейру, а Бекзад Нурдаулетов (80 кг) таким же исходом закончил поединок с представителем Сербии Артемом Агеевым.


    Фото: sports.kz


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