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4 Июля 2022 23:57
Сборная Казахстана по баскетболу вышла во второй круг квалификации ЧМ-2023
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по баскетболу пробилась во второй круг квалификации чемпионата мира-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В крайнем матче группы D казахстанские баскетболисты провели матч против сборной Бахрейна и проиграли со счетом 51:62. Однако, благодаря победам во всех остальных играх, казахстанцы набрали 11 очков и успешно квалифицировались во второй круг. Кроме Бахрейна, в одной группе с Казахстаном выступали баскетболисты из Ирана и Сирии.
Во втором круге к соперникам казахстанцев, кроме Бахрейна и Ирана, добавятся сборные Австралии, Китая и Японии. Матчи состоятся в августе, ноябре и феврале 2023 года.
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