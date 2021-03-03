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    07:38, 03 Март 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана по баскетболу совершила скачок в рейтинге ФИБА

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация баскетбола (ФИБА) представила обновленную версию рейтинга мужских сборных после проведения третьего квалификационного «окна», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Сборная Казахстана поднялась сразу на 5 позиций и заняла 74-е место. В активе команды Эмиля Райковича 124.3 рейтинговых очков. ФИБА отметила сборную Казахстана, как одну из пяти команд, совершивших наибольший подъем в рейтинге.

    Пятерка лидеров списка осталась без изменений: США, Испания, Австралия, Аргентина и Сербия. Команда Греции поменялась местами с Францией и заняла 6-ю строчку.

    Напомним, в феврале казахстанцы одержали верх над командами Шри-Ланки (111:52 и 107:37) и Палестины (93:56) в рамках отборочного турнирп Кубка Азии-2021.

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