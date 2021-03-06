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    17:08, 06 Март 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана по баскетболу 3х3 поборется за путевку на Олимпиаду

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская Национальная сборная Казахстана по баскетболу 3х3 примет участие в квалификационном Олимпийском турнире ФИБА 3x3 2021 года, проведение которого запланировано на 26 - 30 мая в австрийском городе Грац. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    «Степные волки» заменят сборную Новой Зеландии после объявления Национальной федерацией Новой Зеландии об отказе от участия в квалификационном олимпийском турнире ФИБА. ⠀

    Чтобы заработать путевку на дебют 3x3 на Олимпийских играх, Казахстану необходимо будет финишировать в первой тройке среди 20 команд. Начнут наши парни свою борьбу в группе «В», а конкуренцию им составят команды Бельгии, Литвы, Южной Кореи и США.



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