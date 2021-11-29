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Сборная Казахстана по бадминтону завоевала медали на турнире в Ботсване
29 Ноября 2021 19:52
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ГАБОРОНЕ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по бадминтону успешно провела международный турнир Botswana International 2021, который прошел в Габороне (Ботсвана), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В нем приняли участие более 100 спортсменов из Индии, Ботсваны, ЮАР, Уганды, Замбии, Зимбабве, Лесото, Мозамбика и других стран.
Честь нашей страны защищали Дмитрий Панарин, Артур Ниязов, Айша Жумабек и Камила Смагулова под руководством главного тренера сборной Аскара Орманова.
Итогом стали «золото» и «серебро» в смешанной парной категории, «серебро» в мужской парной категории, «серебро» в женской парной категории и две «бронзы» в женской одиночной категории.
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