Сборная Казахстана по бадминтону завоевала медали на турнире в Ботсване

ГАБОРОНЕ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по бадминтону успешно провела международный турнир Botswana International 2021, который прошел в Габороне (Ботсвана), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В нем приняли участие более 100 спортсменов из Индии, Ботсваны, ЮАР, Уганды, Замбии, Зимбабве, Лесото, Мозамбика и других стран.

Честь нашей страны защищали Дмитрий Панарин, Артур Ниязов, Айша Жумабек и Камила Смагулова под руководством главного тренера сборной Аскара Орманова.

Итогом стали «золото» и «серебро» в смешанной парной категории, «серебро» в мужской парной категории, «серебро» в женской парной категории и две «бронзы» в женской одиночной категории.











