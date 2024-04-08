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    00:09, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Сборная Казахстана по артистичному плаванию выиграла этап Кубка мира в Пекине

    Сборная Казахстана по артистичному плаванию выиграла этап Кубке мира в Пекине
    Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры

    Национальная команда РК по артистичному плаванию выиграла этап Кубка мира в Пекине. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Минтруизма и спорта РК.

    Наша команда первенствовала в акробатической программе, опередив, в том числе, и хозяев соревнований. Два дня назад в технической программе наши соотечественники взяли бронзу.

    1. Казахстан (213,7801 балла) — Айгерим Курмангалиева, Этери Какутиа, Наргиза Болатова, Арина Мясникова, Анна Павлетцова, Жаклин Якимова, Жания Жиенгазы, Ксения Макарова;
    2. Китай (205, 0300 балла)
    3.  Австралия (196,6266 балла)
    кубок мира
    Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры

    Это пятая награда сборной РК на состязаниях.

     

     

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Китай Медаль
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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