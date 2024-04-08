Сборная Казахстана по артистичному плаванию выиграла этап Кубка мира в Пекине

Национальная команда РК по артистичному плаванию выиграла этап Кубка мира в Пекине. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Минтруизма и спорта РК.

Наша команда первенствовала в акробатической программе, опередив, в том числе, и хозяев соревнований. Два дня назад в технической программе наши соотечественники взяли бронзу.

Казахстан (213,7801 балла) — Айгерим Курмангалиева, Этери Какутиа, Наргиза Болатова, Арина Мясникова, Анна Павлетцова, Жаклин Якимова, Жания Жиенгазы, Ксения Макарова; Китай (205, 0300 балла) Австралия (196,6266 балла)

Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры

Это пятая награда сборной РК на состязаниях.