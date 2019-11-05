Сборная Казахстана по армрестлингу завоевала 134 медали на чемпионате мира в Румынии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В румынском городе Констанца завершился Чемпионат мира по армрестлингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.
Заключительный этап прошел среди взрослых, ветеранов, а также спортсменов с нарушением слуха и спортсменов с ограниченными возможностями.
В первый день соревнований среди молодежи и подростков сборная страны завоевала 32 золотых, 22 серебряных и 19 бронзовых медалей. В общекомандном зачете вышла на первое место, опередив Россию и Грузию.
В соревнованиях среди ветеранов и спортсменов с ограниченными возможностями казахстанские мастера по армрестлингу не уступали своим соперникам. Среди спортсменов с ограниченными возможностями наша страна завоевала 8 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей. Что касается ветеранов, то наши соотечественники завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
Заключительный этап соревнований прошел среди взрослых. Наши спортсмены добавили в копилку страны 8 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей, а мужская сборная заняла почетное первое место.
В соревнованиях приняли участие 1400 спортсменов из 54 стран мира, среди которых 146 наших соотечественников.
По общим итогам 41-го Чемпионата мира сборная страны заняла второе место с 51 золотой, 40 серебряными и 43 бронзовыми медалями. Первое место досталось сборной Российская Федерации, а тройку лучших замкнула сборная Грузии.
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