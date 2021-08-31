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Сборная Казахстана отправилась в Москву
31 Августа 2021 17:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии чемпионата мира сборная Казахстана по футзалу отправилась в Москву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
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Сборная Казахстана из Нур-Султана отправилась в Первопрестольную для проведения краткосрочного учебно-тренировочного сбора. Сбор продлится до 5 сентября. В рамках сбора запланированы два товарищеских матча. Затем команда вернется на родину и продолжит подготовку.
Напомним, то чемпионата мира в Литве стартует 12 сентября 2021 года.
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