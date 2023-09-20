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    23:28, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сборная Казахстана отправилась на XIX Азиатские игры

    министерство туризма и спорта РК
    Фото: министерство туризма и спорта РК

    Главное соревнование на Азиатском континенте пройдет с 23 сентября по 8 октября в китайском городе Ханчжоу. В соревнованиях, проводимых раз в 4 года, нашу страну представят 524 атлета. Они будут бороться за 305 медалей в 30 видах спорта. Отметим, что сборная Казахстана участвует в Азиаде с 1994 года и в восьмой раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

    Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев встретился на территории Республиканской базы олимпийской подготовки в Алматинской области со сборной Казахстана, которая примет участие в XIX Азиатских играх. 

    Ермек Маржикпаев подчеркнул, что успешное выступление на Азиатских играх очень важно, потому что наряду с чемпионскими званиями на континентальном первенстве будут оспорены и путевки на Парижскую Олимпиаду по 8 видам спорта.

    «К этому моменту мы все шли очень долго. Подготовка была очень активной. Был разработан комплексный план, проведено более 400 учебно-тренировочных сборов, организовывались различные турниры, благодаря которым наши атлеты получили немало возможностей показать себя на высоком международном уровне. Совсем скоро вы будете соревноваться с такими же талантливыми и мастеровитыми спортсменами из других стран. Будет непросто, но именно на таких турнирах закаляется характер, приобретается ценный опыт. Желаю вам всем удачи, концентрации и стойкости духа. На кону не только медали, рейтинговые очки и лицензии на Олимпиаду, но и честь страны, статус всего казахстанского спорта. Наше министерство всегда активно поддерживает отечественных атлетов, тренеров и других специалистов этой сферы. Вместе мы не только заставляем мир говорить о нашей стране, но и показываем пример подрастающему поколению, пробуждаем в нем интерес к спорту и здоровому образу жизни. Поздравляю вас всех с началом грандиозного спортивного праздника и желаю покорить на предстоящей Азиаде самые высокие вершины!» — сказал Ермек Маржикпаев.

    Напомним, министерство туризма и спорта объявило размер денежного поощрения спортсменам и их тренерам, завоевавшим медали на Азиатских играх. В частности, спортсмен, ставший чемпионом Азиады, получит денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США. А тренер, подготовивший обладателя золотой медали к соревнованиям, — 5000 долларов США. Серебряный призер континентального первенства получит премию в размере 5000 долларов США, а его тренер — 3000 долларов США. Также предусмотрено денежное поощрение в размере 3000 долларов США для спортсмена сборной, завоевавшего бронзовую медаль, и премия в 2000 долларов США для его тренера.

    Церемония открытия Азиатских игр состоится 23 сентября на стадионе Олимпийского спортивного центра. В соревнованиях примут участие более 15 тысяч спортсменов из 45 стран континента. Они разыграют 481 комплект медалей в 40 видах спорта.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
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