4 Июня 2022 20:42

Сборная Казахстана отправилась на выездные матчи Лиги наций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана четвертого июня отправилась в Словакию на второй матч Лиги наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Казахстанские футболисты проведут второй матч группы 3 в Лиге С в словацком городе Трнава в ночь с шестого на седьмое июня в 00:45 по времени Нур-Султана.

Как сообщалось, 3 июня казахстанская сборная всухую обыграла сборную Азербайджана со счетом 2:0 благодаря дублю нападающего Абата Аймбетова.

На данный момент сборная Казахстана лидирует в группе с тремя очками. Словакия после победы над Беларусью (1:0) также имеет в активе три балла, но уступает казахстанцам по забитым голам. 10-го июня Казахстан также сыграет с Беларусью на выезде.



