Сборная Казахстана открыла счет уже на третьей минуте матча с Италией

РИГА. КАЗИНФОРМ – В эти минуты в Риге (Латвия) проходит матч чемпионата мира-2021 по хоккею между сборными командами Казахстана и Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Счет в игре был открыт уже на третьей минуте: Роман Старченко успешно завершил большинство казахстанской команды после шикарной комбинации. Видео данного эпизода представлено ниже.

Стоит отметить, что сборная Казахстана имеет в своем активе на ЧМ-2021 семь баллов, отставая от зоны плей-офф в группе B всего на одно очко. Итальянцы с нулем в своем активе замыкают таблицу.



