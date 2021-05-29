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    15:43, 29 Май 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана открыла счет уже на третьей минуте матча с Италией

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    РИГА. КАЗИНФОРМ – В эти минуты в Риге (Латвия) проходит матч чемпионата мира-2021 по хоккею между сборными командами Казахстана и Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Счет в игре был открыт уже на третьей минуте: Роман Старченко успешно завершил большинство казахстанской команды после шикарной комбинации. Видео данного эпизода представлено ниже.

    Стоит отметить, что сборная Казахстана имеет в своем активе на ЧМ-2021 семь баллов, отставая от зоны плей-офф в группе B всего на одно очко. Итальянцы с нулем в своем активе замыкают таблицу.



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