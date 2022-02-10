Сборная Казахстана опустилась в рейтинге ФИФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная федерация футбола (ФИФА) представила первый в 2022 году выпуск рейтинга национальных сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Сильнейшими командами по-прежнему являются Бельгия, Бразилия и Франция.
Сборная Казахстана по сравнению с предыдущим рейтингом откатилась на одну позицию вниз — на 120-е место. Напомним, что подопечные Талгата Байсуфинова свой последний матч провели 16 ноября прошлого года — дома они минимально обыграли Таджикистан (1:0).
Рейтинг ФИФА от 10 февраля 2022 года:
1 (1). Бельгия — 1828
2 (2). Бразилия — 1823
3 (3). Франция — 1786
4 (5). Аргентина — 1766
5 (4). Англия — 1755
6 (6). Италия — 1740
7 (7). Испания — 1704
8 (8). Португалия — 1660
9 (9). Дания — 1654
10 (10). Нидерланды — 1653
27 (25). Украина — 1535
35 (34). Россия — 1493
85 (84). Узбекистан — 1277
86 (85). Грузия — 1269
92 (92). Армения — 1242
94 (94). Беларусь — 1233
96 (96). Кыргызстан — 1228
106 (107). Эстония — 1176
115 (116). Таджикистан — 1152
120 (119). Казахстан — 1140
121 (120). Азербайджан — 1139
134 (133). Туркменистан — 1117
135 (134). Латвия — 1100
137 (136). Литва — 1091
181 (181). Молдова — 926.
- Валерия Тюленева: На Олимпиаде все выступают в одинаковых условиях
- Ельсияр Канагатов оценил выступление Адиля Галиахметова на Олимпиаде
- Первая положительная допинг-проба обнаружена на Олимпиаде в Пекине
- Адиль Галиахметов прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в Пекине
- Казахстанские лыжницы выступили в гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пекине
- Международное антидопинговое агентство проводит тестирование на Олимпиаде в Пекине
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана