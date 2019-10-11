Сборная Казахстана официально потеряла шансы на выход в финал ЕВРО-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Домашнее поражение от сборной Кипра уже не позволит Казахстану рассчитывать на выход в финальную часть чемпионата Европы-2020, сообщает Sports.kz.

Актуальное положение команд в группе I после семи сыгранных матчей таково: Бельгия — 21 очко, Россия — 18, Кипр — 10, Казахстан — 7, Шотландия — 6, Сан-Марино — 0. Отставание сборной Казахстана от идущей второй России уже составляет 11 очков, и отыграть его за три оставшихся матча уже невозможно: максимум, сколько может набрать Казахстан, — 16 очков, чего окажется недостаточно для попадания на ЕВРО.

До конца отборочного турнира сборной Казахстана еще предстоит сыграть дома с Бельгией (13 октября), затем в гостях с Сан-Марино (16 ноября) и, наконец, завершится цикл для подопечных Михала Билека выездным матчем с Шотландией (19 ноября).