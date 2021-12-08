Сборная Казахстана одержала первую победу на ЧМ-2021 по гандболу и вышла в основной раунд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по гандболу провела заключительный матч предварительного раунда на чемпионате мира в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В третьем матче на турнире сборная Казахстана победила команду Ирана со счетом 31:25. Это первая победа казахстанских гандболисток на турнире, и она позволила им с третьего места выйти в основной раунд ЧМ-2021.

Также дальше из группы С прошли сборные Норвегии и Румынии. Напомним, Норвегии сборная Казахстана проиграла со счетом 18:46, а Румынии также уступила крупно — 17:38.

В основном раунде Казахстан сыграет с тремя командами из группы D — Германией, Венгрией и Чехией. Матчи пройдут 9, 11 и 13 декабря.



