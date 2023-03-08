Сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора ЧЕ-2024 против Словении и Дании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен расширенный список игроков, вызванных на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против Словении (23 марта) и Дании (26 марта), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

В список вошли 32 игрока:

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»), Стас Покатилов («Актобе»);

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Гафуржан Суюмбаев (все — «Ордабасы»), Александр Марочкин, Багдат Каиров (оба — «Тобол»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Абзал Бейсебеков, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов (все — «Астана»), Талгат Кусяпов («Каспий»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия), Лев Скворцов («Химки», Россия);

Полузащитники:Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Эльхан Астанов (все — «Ордабасы»), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Рамазан Оразов («Аксу»), Исламбек Куат, Аслан Дарабаев, (оба — «Астана»), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба — «Актобе»), Ислам Чесноков («Тобол»);

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко («Астана»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Абылайхан Жумабек («Актобе»), Айбар Жаксылыков («Ордабасы»);

Тренерский штаб: Магомед Адиев — главный тренер, Евгений Коструб — ассистент главного тренера, Руслан Балтиев — ассистент главного тренера, Валерий Ситало — тренер вратарей, Ерлан Ибраим — тренер по физподготовке, Амаль Сыздыков — тренер-аналитик.

Учебно-тренировочный сбор стартует 16 марта в Астане. Окончательный состав будет определен позднее.

В марте сборная Казахстана в рамках отборочного цикла Чемпионата Европы 2024 года проведет два матча на стадионе «Астана Арена». 23 марта подопечные Магомеда Адиева примут команду Словении. Начало игры — в 21:00 по столичному времени. 26 марта наша команда встретится со сборной Дании. Начало игры - в 19:00.