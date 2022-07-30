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Сборная Казахстана не вышла в финал Евролиги по пляжному футболу
30 Июля 2022 22:30

Сборная Казахстана не вышла в финал Евролиги по пляжному футболу

КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по пляжному футболу провела полуфинальный матч против национальной команды Турции в рамках полуфинала Евролиги, который в эти дни проходит в столице Молдовы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальном матче команды отличились 22 голами на двоих. Турецкие игроки забили на два мяча больше и одержали победу со счетом 12:10.

Благодаря вчерашней победе над сборной Греции казахстанцы обеспечили себе путевку в топ-дивизион «А» на следующий год.

Турция — Казахстан 12:10

Голы: Барыш — 3, Кешкин — 3, Эмрах — 3, Эдже, Семих, Эфе — Ершин — 3, Тюльпа — 3, Муралинов — 2, Перевертов, Гулый.


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