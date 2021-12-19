Сборная Казахстана не прошла в топ-дивизион молодежного ЧМ-2022 по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана (U-20) провела свой заключительный матч на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею в первом дивизионе группы А, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан встретился с командой Латвии и проиграл ей со счетом 1:3. По шайбе у латвийцев забросили Дарелс Дукурс (17-я минута), Гиртс Силкалнс (33-я) и Феликс Гаварс (52-я); у казахстанцев отличился Николай Шульга (53-я).

Таким образом, молодежная сборная Казахстана набрала шесть очков в пяти матчах и не смогла выйти в топ-дивизион. По ходу турнира Казахстан одержал победы над сборными Венгрии (3:1) и Дании (4:1) и проиграл Норвегии (2:5), Беларуси (2:4) и Латвии (1:3). Все матчи МЧМ-2022 в группе А проходили в датском Хёрсхольме.