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Сборная Казахстана не прошла в топ-дивизион молодежного ЧМ-2022 по хоккею
19 Декабря 2021 10:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана (U-20) провела свой заключительный матч на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею в первом дивизионе группы А, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Казахстан встретился с командой Латвии и проиграл ей со счетом 1:3. По шайбе у латвийцев забросили Дарелс Дукурс (17-я минута), Гиртс Силкалнс (33-я) и Феликс Гаварс (52-я); у казахстанцев отличился Николай Шульга (53-я).
Таким образом, молодежная сборная Казахстана набрала шесть очков в пяти матчах и не смогла выйти в топ-дивизион. По ходу турнира Казахстан одержал победы над сборными Венгрии (3:1) и Дании (4:1) и проиграл Норвегии (2:5), Беларуси (2:4) и Латвии (1:3). Все матчи МЧМ-2022 в группе А проходили в датском Хёрсхольме.
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