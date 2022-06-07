Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч со Словакией

БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ - В матче второго тура Лиги наций сборная Казахстана сыграет на выезде с командой Словакии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стали известны стартовые составы:

Словакия: Родак, Хватал, Вайсс, Руснак, Шкриниар, Лоботка, Дьомбер, Косцелник, Шранц, Куцка, Алмаси;

Казахстан: Шацкий, Досмагамбетов, Алип, Марочкин, Малый, Габышев, Оразов, Дарабаев, Куат, Астанов, Аймбетов.

Начало игры Словакия — Казахстан в ночь с понедельника на вторник в 00:45 по времени Нур-Султана, прямая трансляция - на телеканале Qazsport.

Обе сборные имеют по три очка в активе, а Беларусь и Азербайджан набрали по ноль баллов.



