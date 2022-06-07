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    23:43, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч со Словакией

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    БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ - В матче второго тура Лиги наций сборная Казахстана сыграет на выезде с командой Словакии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Стали известны стартовые составы:

    Словакия: Родак, Хватал, Вайсс, Руснак, Шкриниар, Лоботка, Дьомбер, Косцелник, Шранц, Куцка, Алмаси;

    Казахстан: Шацкий, Досмагамбетов, Алип, Марочкин, Малый, Габышев, Оразов, Дарабаев, Куат, Астанов, Аймбетов.

    Начало игры Словакия — Казахстан в ночь с понедельника на вторник в 00:45 по времени Нур-Султана, прямая трансляция - на телеканале Qazsport.

    Обе сборные имеют по три очка в активе, а Беларусь и Азербайджан набрали по ноль баллов.


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