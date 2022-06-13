19:09
13 Июня 2022 19:00
Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч со Словакией в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче четвертого тура Лиги наций сборная Казахстана сыграет дома с командой Словакии. На данный момент стали известны стартовые составы команд. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Досмагамбетов, Астанов, Дарабаев, Тагыберген, Вороговский, Аймбетов;
Словакия: Родак, Хватал, Вальент, Дьомбер, Пекарик, Гараслин, Беро, Грошовски, Куцка, Дуда, Руснак.
Начало игры Казахстан — Словакия в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».
Напомним, сборная Казахстана в первом матче обыграла Словакию в гостях: единственный гол на 26-й минуте забил Аслан Дарабаев.
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