13 Июня 2022 19:00

Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч со Словакией в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче четвертого тура Лиги наций сборная Казахстана сыграет дома с командой Словакии. На данный момент стали известны стартовые составы команд. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Досмагамбетов, Астанов, Дарабаев, Тагыберген, Вороговский, Аймбетов;

Словакия: Родак, Хватал, Вальент, Дьомбер, Пекарик, Гараслин, Беро, Грошовски, Куцка, Дуда, Руснак.

Начало игры Казахстан — Словакия в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Напомним, сборная Казахстана в первом матче обыграла Словакию в гостях: единственный гол на 26-й минуте забил Аслан Дарабаев.



