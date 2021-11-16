Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Таджикистаном
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В товарищеском матче сборная Казахстана по футболу в Нур-Султане сыграет против команды Таджикистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
На данный момент стали известны стартовые составы команд:
Казахстан: Шацкий, Касым, Малый, Логвиненко, Астанов, Дарабаев, Тагыберген, Куат, Васильев, Зайнутдинов, Щеткин;
Таджикистан: Киргизбоев, Джурабоев А., Эргашев, Умарбоев, Давронов, Джалилов А., Рахимов, Бабоев, Панджшанбе, Джурабоев З., Джалилов М.
Начало игры Казахстан — Таджикистан в 19:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция - на телеканале «Qazsport».
Свой последний матч сборная Казахстана провела 13 ноября в Париже, где потерпела сокрушительное поражение от Франции (0:8). Это самое крупное поражение Казахстана в истории.
Казахстанские футболисты не могут выиграть уже на протяжении пятнадцати матчей (пять ничьих и десять поражений). Сборная Таджикистана свой последний матч провела в июне — она разгромила Мьянму (4:0) в азиатском отборе на ЧМ-2022. Что касается последней очной встречи сборных Казахстана и Таджикистана, то этот матч состоялся в 2014 году и закончился домашней победой Казахстана — 2:1 (это также была товарищеская игра).
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