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Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Таджикистаном

16 Ноября 2021 18:23
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Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Таджикистаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В товарищеском матче сборная Казахстана по футболу в Нур-Султане сыграет против команды Таджикистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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На данный момент стали известны стартовые составы команд:
Казахстан: Шацкий, Касым, Малый, Логвиненко, Астанов, Дарабаев, Тагыберген, Куат, Васильев, Зайнутдинов, Щеткин;
Таджикистан: Киргизбоев, Джурабоев А., Эргашев, Умарбоев, Давронов, Джалилов А., Рахимов, Бабоев, Панджшанбе, Джурабоев З., Джалилов М.

Начало игры Казахстан — Таджикистан в 19:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция - на телеканале «Qazsport».

Свой последний матч сборная Казахстана провела 13 ноября в Париже, где потерпела сокрушительное поражение от Франции (0:8). Это самое крупное поражение Казахстана в истории.

Казахстанские футболисты не могут выиграть уже на протяжении пятнадцати матчей (пять ничьих и десять поражений). Сборная Таджикистана свой последний матч провела в июне — она разгромила Мьянму (4:0) в азиатском отборе на ЧМ-2022. Что касается последней очной встречи сборных Казахстана и Таджикистана, то этот матч состоялся в 2014 году и закончился домашней победой Казахстана — 2:1 (это также была товарищеская игра).



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#Нур-Султан   #Спорт   #Таджикистан   #Футбол  
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