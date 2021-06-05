Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Северной Македонией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен стартовый состав национальной сборной Казахстана на товарищеский матч с командой Северной Македонии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На эту игру сборная Казахстана выйдет в таком составе: Покатилов, Валиуллин, Бейсебеков, Малый, Марочкин, Тапалов, Куат, Тагыюерген, Мужиков, Щеткин, Нургалиев.

Матч начнется в 21:55 по времени Нур-Султана, прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Qazsport».Напомним, свой последний матч национальная сборная Казахстана провела в конце марта — в отборочном турнире чемпионата мира-2022 она сенсационно сыграла вничью с Украиной (1:1) в гостях. Что касается сборной Северной Македонии, то она несколько дней назад тоже сыграла вничью — в товарищеской встрече со Словенией (1:1).



