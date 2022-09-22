22 Сентября 2022, 19:32

Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Беларусью в Лиге наций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Лиги наций сборная Казахстана дома сыграет с командой Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент стали известны стартовые составы команд:

Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Оразов, Тагыберген, Дарабаев, Зайнутдинов, Аймбетов.

Беларусь: Хаткевич, Печенин, Юденков, Швецов, Поляков, Эбонг, Яблонский, Климович, Шевченко, Савицкий, Богомольский.

Начало игры Казахстан — Беларусь в 20:00 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

После четырех туров положение команд в группе 3 дивизиона С Лиги наций таково: Казахстан — 10 очков, Словакия — 6 очков, Азербайджан — 4 очка, Беларусь — 2 очка.

Ранее сообщалось, где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций.

Фото: kff.kz