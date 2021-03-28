Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч против Франции в отборе ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана сыграет с командой Франции. Стал известен стартовый состав нашей команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

На данный момент стал известен стартовый состав казахстанцев : Мокин, Быстров, Ерланов, Малый, Алип, Валиуллин, Мужиков, Тагыберген, Васильев, Нургалиев, Федин.

Капитаном команды станет полузащитник костанайского «Тобола» Азат Нургалиев.

Начало игры на «Астана Арене» в Нур-Султане запланировано на 19:00, прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan».

Отметим, что для сборной Казахстана эта игра станет первой в отборочном цикле, Франция же ранее в домашних стенах разошлась миром с Украиной.