Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч против Финляндии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче отборочного раунда группового этапа чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана сыграет на выезде против Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент стал известен стартовый состав гостей:

Казахстан: Шацкий, Алип, Ерланов, Марочкин, Тайкенов, Оразов, Тапалов, Вороговский, Жуков, Аймбетов, Таттыбаев.

Начало игры Финляндия — Казахстан намечено на 19:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Отметим, что Казахстан стартовал в отборе домашним поражением от Франции со счетом 0:2, а затем дважды сыграл вничью с Украиной — 1:1 в Киеве и 2:2 в Нур-Султане.