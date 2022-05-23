18:58
23 Мая 2022 18:58
Сборная Казахстана назвала состав на матч с Италией на ЧМ-2022 по хоккею
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав сборной Казахстана на матч против Италии в рамках группового этапа чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Начало встречи в 19:20.
Состав сборной Казахстана:
Шутов (Кудрявцев);
Орехов — Блэкер, Старченко (К) — Сагадеев — Акользин;
Метальников — Диц, Рахманов — Волк (А) — Михайлис (А);
Шалапов — Бекетаев, Шевченко — Шестаков — Панюков;
Данияр Сн., Данияр См., Асетов — Гурков — Петухов.
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