Сборная Казахстана назвала состав на матч чемпионата мира с Финляндией

РИГА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана во втором матче чемпионата мира по хоккею 2021 года сыграет с командой Финляндии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав сборной Казахстана:

Бояркин — Шутов

Шин — Старченко — Рымарев, Маклюков — Диц

Михайлис — Волк — Савицкий, Сведберг — Блэкер

Акользин — Сагадеев — Шевченко, Степаненко — Шалапов

Панюков — Шестаков — Асетов, Данияр, Петухов .















