18:47, 23 Май 2021 | GMT +6
Сборная Казахстана назвала состав на матч чемпионата мира с Финляндией
РИГА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана во втором матче чемпионата мира по хоккею 2021 года сыграет с командой Финляндии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Состав сборной Казахстана:
Бояркин — Шутов
Шин — Старченко — Рымарев, Маклюков — Диц
Михайлис — Волк — Савицкий, Сведберг — Блэкер
Акользин — Сагадеев — Шевченко, Степаненко — Шалапов
Панюков — Шестаков — Асетов, Данияр, Петухов .