РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:47, 23 Май 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана назвала состав на матч чемпионата мира с Финляндией

    None
    None
    РИГА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана во втором матче чемпионата мира по хоккею 2021 года сыграет с командой Финляндии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Состав сборной Казахстана:

    Бояркин — Шутов

    Шин — Старченко — Рымарев, Маклюков — Диц

    Михайлис — Волк — Савицкий, Сведберг — Блэкер

    Акользин — Сагадеев — Шевченко, Степаненко — Шалапов

    Панюков — Шестаков — Асетов, Данияр, Петухов .






    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:52
    В Экибастузе директор школы получил звонок о бомбе
    Сегодня, 17:50
    В МИД РК прокомментировали отмену концерта Максима Галкина
    Сегодня, 17:46
    Президент принял государственного деятеля Елеусина Сагиндикова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!