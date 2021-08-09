+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сборная Казахстана начала подготовку к ЧМ-2021 в Литве

9 Августа 2021 16:36
Поделиться:
Сборная Казахстана начала подготовку к ЧМ-2021 в Литве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Алматы стартовал первый этап подготовительного процесса национальной сборной Казахстана по футзалу к чемпионату мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Елена Рыбакина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
В Актобе пересмотрели решение о строительстве дома на месте стадиона Определились позиции Головкина и Алимханулы в рейтинге The Ring Серик Сапиев рассказал об олимпийской мечте и отказе от перехода в профи

Главный тренер команды Рикардо Кака вызвал на УТС следующих футболистов:

Вратари: Игита, Нарун Сериков (оба - «Кайрат»), Рауан Атантаев («Атырау»);

Полевые игроки: Тайнан («Эль-Посо», Испания), Дуглас, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов (все - «Кайрат»), Азат Валиуллин («Ухта», Россия), Арнольд Кнауб, Нурбек Карагулов (оба - «Актобе»), Болат Сарбасов, Жомарт Токаев (оба - «Атырау»), Турехан Досов («Байтерек»), Агедиль Мадияров («Липецк», Россия);

Напомним, что чемпионат мира в Литве пройдет с 12 сентября по 3 октября. На групповом этапе Казахстан сыграет со сборными Литвы, Коста-Рики и Венесуэлы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Елена Рыбакина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
В Актобе пересмотрели решение о строительстве дома на месте стадиона
Определились позиции Головкина и Алимханулы в рейтинге The Ring
Серик Сапиев рассказал об олимпийской мечте и отказе от перехода в профи
Популярное
1 Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
2 Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
3 Подросток утонул в водохранилище в ВКО
4 Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
5 Должны ли иностранные студенты в РФ вакцинироваться от коронавируса
6 Гидроцикл врезался в отдыхающих на Алаколе, погиб мужчина
Читайте также
Женский чемпионат Азии по волейболу перенесен на новую дату
Серик Сапиев рассказал об олимпийской мечте и отказе от перехода в профи
Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
Должны ли иностранные студенты в РФ вакцинироваться от коронавируса
Гидроцикл врезался в отдыхающих на Алаколе, погиб мужчина
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив