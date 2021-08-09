Сборная Казахстана начала подготовку к ЧМ-2021 в Литве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Алматы стартовал первый этап подготовительного процесса национальной сборной Казахстана по футзалу к чемпионату мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Главный тренер команды Рикардо Кака вызвал на УТС следующих футболистов:

Вратари: Игита, Нарун Сериков (оба - «Кайрат»), Рауан Атантаев («Атырау»);

Полевые игроки: Тайнан («Эль-Посо», Испания), Дуглас, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов (все - «Кайрат»), Азат Валиуллин («Ухта», Россия), Арнольд Кнауб, Нурбек Карагулов (оба - «Актобе»), Болат Сарбасов, Жомарт Токаев (оба - «Атырау»), Турехан Досов («Байтерек»), Агедиль Мадияров («Липецк», Россия);

Напомним, что чемпионат мира в Литве пройдет с 12 сентября по 3 октября. На групповом этапе Казахстан сыграет со сборными Литвы, Коста-Рики и Венесуэлы.