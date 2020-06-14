Сборная Казахстана на 118-м месте в рейтинге ФИФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг среди мужских сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.

Новый рейтинг ничем не отличается от предыдущего. Практически по всему миру приостановлен футбол из-за коронавируса. Все международные матчи были перенесены, либо отменены. Команда Михала Билека продолжает занимать 118-е место.

Что касается соперников нашей сборной в Лиге Наций, то Албания располагается на 66-м месте, команда Беларуси - на 87-м месте, а Литва - на 131-м.

Рейтинг ФИФА от 11 июня 2020 года:

1. Бельгия - 1765;

2. Франция - 1733;

3. Бразилия - 1712;

4. Англия - 1661;

5. Уругвай - 1645;

6. Хорватия - 1642;

7. Португалия - 1639;

8. Испания - 1636;

9. Аргентина - 1623;

10. Колумбия - 1622;

. .. 24. Украина - 1537;

38. Россия – 1470;

66. Албания – 1356;

85. Узбекистан - 1286;

87. Беларусь - 1283;

91. Грузия - 1267;

96. Кыргызстан - 1240;

102. Армения - 1213;

103. Эстония - 1202;

114. Азербайджан - 1177;

116. Северная Корея - 1170;

117. Намибия - 1160;

118. Казахстан - 1155;

118. Сьерра-Леоне - 1155;

118. Гвинея-Бисау - 1155;

121. Таджикистан - 1152;

129. Туркменистан - 1107;

131. Литва - 1089; 137.

Латвия - 1079;

175. Молдова - 959;