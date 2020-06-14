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Сборная Казахстана на 118-м месте в рейтинге ФИФА

14 Июня 2020 06:30
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Сборная Казахстана на 118-м месте в рейтинге ФИФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг среди мужских сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.

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Новый рейтинг ничем не отличается от предыдущего. Практически по всему миру приостановлен футбол из-за коронавируса. Все международные матчи были перенесены, либо отменены. Команда Михала Билека продолжает занимать 118-е место.

Что касается соперников нашей сборной в Лиге Наций, то Албания располагается на 66-м месте, команда Беларуси - на 87-м месте, а Литва - на 131-м.

Рейтинг ФИФА от 11 июня 2020 года:

1. Бельгия - 1765;

2. Франция - 1733;

3. Бразилия - 1712;

4. Англия - 1661;

5. Уругвай - 1645;

6. Хорватия - 1642;

7. Португалия - 1639;

8. Испания - 1636;

9. Аргентина - 1623;

10. Колумбия - 1622;

. .. 24. Украина - 1537;

38. Россия – 1470;

66. Албания – 1356;

85. Узбекистан - 1286;

87. Беларусь - 1283;

91. Грузия - 1267;

96. Кыргызстан - 1240;

102. Армения - 1213;

103. Эстония - 1202;

114. Азербайджан - 1177;

116. Северная Корея - 1170;

117. Намибия - 1160;

118. Казахстан - 1155;

118. Сьерра-Леоне - 1155;

118. Гвинея-Бисау - 1155;

121. Таджикистан - 1152;

129. Туркменистан - 1107;

131. Литва - 1089; 137.

Латвия - 1079;

175. Молдова - 959;


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