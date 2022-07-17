Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Сборная Казахстана лишилась плей-офф баскетбольного Кубка Азии
17 Июля 2022 16:32

Сборная Казахстана лишилась плей-офф баскетбольного Кубка Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по баскетболу провела свой третий матч на Кубке Азии-2022, который проходит в столице Индонезии Джакарте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперниками отечественных баскетболистов стали спортсмены из Сирии. Встреча завершилась победой сирийцев со счетом 77:67. Таким образом, сборная Казахстана проиграла третий матч подряд и, заняв последнее место в группе, лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка Азии.

Ранее подопечные Олега Киселева потерпели крупные поражения от Японии (68:100) и Ирана (60:96).

Кубок Азии по баскетболу завершится 24 июля.




Фото: www.sports.kz

Новости по теме
С кем могут сыграть казахстанские клубы в третьем раунде Лиги Конференций УЕФА
Tartyl Fest: двое алматинцев установили новый рекорд по подтягиванию
Юные теннисисты из Казахстана стали победителями трех турниров в Европе
Читайте также
Tartyl Fest: двое алматинцев установили новый рекорд по подтягиванию
Рыбакина, коронавирус и «позор в магазинах» – итоги недели в РК
Юные теннисисты из Казахстана стали победителями трех турниров в Европе
С кем могут сыграть казахстанские клубы в третьем раунде Лиги Конференций УЕФА
Фируза Шарипова объявила соперницу по дебютному бою в ММА
Казахстанские акробаты завоевали «бронзу» Всемирных игр
Казахстанские легкоатлетки пробились в финал чемпионата мира
Кубок Президента по теннису стартовал в Нур-Султане
Популярное
1 Сильная жара ожидается в Алматы
2 Какие специальности выбирают абитуриенты в Казахстане
3 Третья тройня с начала года родилась в Павлодаре
4 Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая
5 Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах РК

Лента новостей

Архив