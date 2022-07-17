17 Июля 2022 16:32

Сборная Казахстана лишилась плей-офф баскетбольного Кубка Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по баскетболу провела свой третий матч на Кубке Азии-2022, который проходит в столице Индонезии Джакарте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперниками отечественных баскетболистов стали спортсмены из Сирии. Встреча завершилась победой сирийцев со счетом 77:67. Таким образом, сборная Казахстана проиграла третий матч подряд и, заняв последнее место в группе, лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка Азии.

Ранее подопечные Олега Киселева потерпели крупные поражения от Японии (68:100) и Ирана (60:96).

Кубок Азии по баскетболу завершится 24 июля.









Фото: www.sports.kz