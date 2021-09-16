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    03:11, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана лидирует в группе на чемпионате мира по футзалу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана уверенно победила Литву в матче чемпионата мира-2021 по футзалу и вернула себе лидерство в группе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан одержал победу со счетом 3:0.

    Голы забили Тайнан (1-я минута), Даурен Турсагулов (30-я) и Альберт Акбаликов (36-я).

    Таким образом, сборная Казахстана выиграла второй матч на групповом этапе — в первой игре она разгромила Коста-Рику (6:1). У сборной Венесуэлы также шесть очков, однако она уступает Казахстану по разнице забитых и пропущенных мячей. А

    ктуальное положение команд в турнирной таблице группы А таково: Казахстан — 6 очков (2 матча), Венесуэла — 6 (2), Литва — 0 (2), Коста-Рика — 0 (2).

    В заключительном матче в группе сборная Казахстана 18 сентября поборется за выход в плей-офф с первого места с Венесуэлой.



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