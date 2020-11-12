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Сборная Казахстана добилась исторического результата в матче с Черногорией

12 Ноября 2020 08:56
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Сборная Казахстана добилась исторического результата в матче с Черногорией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана впервые не проиграла команде Черногории за всю историю их противостояния, сообщает Sports.kz.

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Товарищеский матч в Подгорице закончился вничью — 0:0. Напомним, ранее Казахстан неизменно проигрывал Черногории, причем всегда разгромно — 0:3, 0:5, 0:3. Таким образом, теперь эту неприятную серию удалось прервать. Правда, казахстанские футболисты в четвертый раз кряду не смогли поразить ворота черногорцев.

Далее сборную Казахстана ждут два матча в Лиге наций: 15 ноября — в гостях с Албанией, 18 ноября — дома с Литвой. После четырех сыгранных матчей Казахстан с четырьмя очками занимает последнее, четвертое место, в группе 4 дивизиона С.



Фото: kff.kz
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