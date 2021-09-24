Сборная Казахстана добилась исторического результата на ЧМ по футзалу

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2021 по футзалу, оформив тем самым историческое достижение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

До этого лучшим результатом Казахстана на мировом первенстве был выход в 1/8 финала в 2016 году — тогда в плей-офф казахстанцы проиграли сборной Испании (2:5).

На ЧМ-2021 сборная Казахстана на групповом этапе победила Коста-Рику (6:1) и Литву (3:0) и сыграла вничью с Венесуэлой (1:1), а в 1/8 финала разгромила Таиланд (7:0).

Уже на старте первого тайма два гола побывали в воротах Таиланда, их провели Даурен Турсагулов и Дуглас, а перед перерывом бразилец оформил дубль. Во втором тайме соперники казахстанцев сняли вратаря и получили два гола за минуту в пустые ворота, тут было все решено, итог подвел Арнольд Кнауб, перед финальным свистком Игита еще успел отбить пенальти и даже забить. 7:0 — сильнее фавориты.

В четвертьфинале Казахстан встретится с победителем матча Узбекистан — Иран, который определится завтра, 24 сентября.







