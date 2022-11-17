Сборная Казахстана до 17 лет проиграла Португалии в отборе к Евро-2023

17 Ноября 2022, 07:18

17 Ноября 2022, 07:18

Сборная Казахстана до 17 лет проиграла Португалии в отборе к Евро-2023

ФАРУ-ЛУЛЕ. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана до 17 лет провела первый матч в отборочном турнире к чемпионату Европы 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На старте квалификации подопечные Александра Кузнецова встретились со сверстниками из Португалии. Игра, прошедшая на стадионе «Алгарве» в португальском Фару-Луле, завершилась победой хозяев поля со счетом 6:1.

В следующих матчах отбора казахстанские юноши сыграют против Словении (19 ноября) и Фарерских островов (22 ноября). Игры пройдут в Португалии.

Фото: sports.kz