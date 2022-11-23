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Сборная Казахстана до 17 лет победой завершила отбор на Евро-2023

23 Ноября 2022, 04:03
Сборная Казахстана до 17 лет победой завершила отбор на Евро-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана до 17 лет завершила выступления в отборочном турнире чемпионата Европы-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В третьем матче группы 1 казахстанские футболисты сыграли со сборной Фарерских островов и победила со счетом 3:0. На 32-й минуте пенальти реализовал Тамерлан Агиманов, а на 69-й Адилет Мынбай развил успех. На 80-й минуте Агиманов оформил дубль. Таким образом, юношеская сборная Казахстана одержала первую победу в отборочном цикле.

В двух предыдущих матчах квалификации казахстанцы уступили Португалии (1:6) и сыграли вничью со Словенией (0:0).

По итогам трех туров сборная Казахстана U-19 набрала четыре очка и заняла третье место в группе 1. Лидером квартета стала Португалия (9 очков), вторую строчку заняла Словения (4), замкнули таблицу Фарерские острова (0).

Фото: Sports.kz

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