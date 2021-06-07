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    02:01, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею

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    РИГА. КАЗИНФОРМ - Сборные Финляндии и Канады встретились в финале чемпионата мира по хоккею в Латвии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч закончился победой Канады в овертайме со счетом 3:2. На 9-й минуте Микаэль Руохомаа вывел финнов вперед, на 25-й Макс Комтуа позволил канадцам счет сравнять. Затем Финляндия опять повела — отличился Петтери Линдбом (46-я), но Канада еще раз отыгралась — шайбу забросил Адам Хенрик (53-я). Победу канадцам принес Ник Пол — он забил на 67-й минуте.

    Таким образом, сборная Канады выиграла чемпионат мира в 27-й раз в истории. Добавим, что на ЧМ-2021 Канада и Финляндия также встречались между собой и на групповом этапе — тогда финны победили по буллитам — 3:2.



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