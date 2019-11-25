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Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса 2019

25 Ноября 2019 08:43
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Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса 2019

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - В финале испанцы обыграли Канаду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

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Решающее очко в финальном противостоянии сборной Испании принес Рафаэль Надаль, в двух сетах одолев Дениса Шаповалова.

Кубок Дэвиса — 2019. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:3, 7:6 (9:7)

Матч длился 1:57 минут.

Испания — Канада — 2:0

Сборная Испании стала шестикратным обладателем Кубка Дэвиса, учитывая прежний формат розыгрыша. В прошлый раз испанцы взяли титул в 2011 году.

Напомним, команда Казахстана, одержав победу над Нидерландами со счетом 2:1 и уступив Великобритании, заняла второе место в группе С. На этом наши теннисисты завершили выступление на Кубке Дэвиса-2019, не пробившись в плей-офф турнира.

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Ключевые слова: Спорт, Испания,
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