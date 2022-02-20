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Сборная Финляндии по хоккею стала олимпийским чемпионом на Олимпиаде в Пекине
20 Февраля 2022 12:41
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сборная Финляндии по хоккею победила команду России в финале зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Юкки Ялонена.Об этом передает коореспондент МИА «Казинформ».
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В составе сборной Финляндии голами отличились Вилле Покка и Ханнис Бьернинен. Автором единственного гола в составе команды России стал Михаил Григоренко.
На Олимпийских играх сборные России и Финляндии встречались семь раз. Согласно статистики россияне брали верх в двух матчах, а в пяти уступили финнам.
Напомним, в субботу мужская сборная Словакии по хоккею обыграла Швецию, впервые став бронзовым призером Олимпийских игр.
Фото: championat.com
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