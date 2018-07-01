Сборная Астаны примет участие в парашютном фестивале в России
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Астаны примет участие в спортивном парашютном фестивале в России среди людей с инвалидностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kazembassy.ru.
Соревнования пройдут с 25 по 29 июля в Рязанской области. В них примут участие команды из Франции, Беларуси, Германии, Польши, Македонии, России и Казахстана. Также фестиваль предполагает прохождение мастер-классов по полетам в аэродинамической трубе.
Представлять Казахстан в небе предстоит спортсменам общественного объединения инвалидов «Независимая жизнь «ДОС». Они должны будут выполнить в воздухе ряд обязательных комплексов. Спортсмен будет совершать прыжок в паре с тандем-мастером.
«Мы прыгаем вместе. Напротив нас летит воздушный видео-оператор. В процессе свободного полета, который длится 30 секунд. Нам нужно сделать комплекс спиралей, то есть в воздухе нужно сделать определенные движения. Именно это будет оцениваться», - рассказала член сборной Астаны Жаннат Бабагулова.
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