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Сборная Аргентины устроила чемпионский парад в сопровождении верблюжьей полиции на ЧМ-2022

19 Декабря 2022, 13:16
Сборная Аргентины устроила чемпионский парад в сопровождении верблюжьей полиции на ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Аргентины устроила чемпионский парад после победы над Францией (3:3, 4:2 — по пенальти) в финале ЧМ-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Автобус бело-голубых сопровождала верблюжья полиция Катара и автомобили других правоохранительных органов страны.

Помимо этого, в параде участвовали талисманы чемпионатов мира.

Как сообщалось ранее, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Мбаппе отметился хет-триком, Месси — дублем. В серии пенальти сильнее оказались аргентинские футболисты — 4:2.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу.

Нападающий Франции Мбаппе получил Золотую бутсу ЧМ-2022.

Золотую перчатку ЧМ в Катаре получил вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес. Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.

Sport-express.ru опубликовал видео чемпионского парада.

Аргентинцы празднуют победу своей сборной на ЧМ в Катаре.


Фото: sports.kz

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