Сбор за первичную регистрацию иностранного автомобиля составит 200-250 тысяч тенге – МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сбор за утилизацию при легализации иностранных автомобилей взиматься не будет. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным страховых компаний, в стране чуть более 300 тыс. иностранных автомобилей. Почти все они вывезены из стран Евразийского экономического союза – России, Армении, Кыргызстана и Беларуси. Работа по их легализации в Казахстане разделена на два этапа. Первый этап – это внесение необходимых поправок в законодательство для проведения легализации. Уже сейчас можно сказать, что ставка сбора за первичную регистрацию составит 200-250 тыс. тенге. Сбор за утилизацию при легализации автомобилей взиматься не будет. Необходимые изменения вносятся в Налоговый и Экологический кодексы министерствами финансов и экологии», – сказал М.Ахметжанов.

По его словам, после внесения поправок в законодательство, будут разработаны и утверждены нормативные акты, в которых будут отражены конкретные условия и сроки проведения легализации, компетенции каждого государственного органа.

На втором этапе, как сообщил министр, будет проведена легализация, после принятия всех правовых актов. Процедуры будут максимально упрощены. Заявку можно будет подать дистанционно через смартфон. Автомобиль будет автоматически проверяться по криминальным и таможенным учетам. Если авто успешно пройдет проверку, его владелец может сдать документы на регистрацию в СпецЦОН. Также можно пройти все необходимые проверки в СпецЦоне. Автомашины с перебитыми номерами, не прошедшие таможенную очистку, или ввезенные после 1 сентября, регистрироваться не будут.