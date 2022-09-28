Сбор урожая сахарной свеклы начался на юге Казахстана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области началась кампания по уборке сахарной свеклы нового урожая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления сельского хозяйства, в этом году в пяти районах - Байзакском, Жамбылском, Меркенском, Рыскуловском, Шуском - 69 крестьянских хозяйств засеяли сахарной свеклой 5,5 тыс. га.

Планируется, что с этой площади будет собрано 214,4 тыс. тонн продукции.

Средняя урожайность ожидается на уровне 350 центнеров на круг. Планируется 122,5 тыс. тонн собранной продукции отправить на сахарные заводы Жамбылской области. Сахарный завод Меркенского района готовится к приему первых партий урожая сахарной свеклы этого года.

Первыми начали уборку «сладкого корня» аграрии, которые засеяли сахарной свеклой более чем 1 700 га.

В ведомстве отметили, что в 2021 году сахарной свеклой было засеяно 5,2 тыс. га, собрано 172,1 тыс. тонн сахарной свеклы, средняя урожайность составила 333,8 центнеров на круг. При этом 101,3 тыс. тонн было реализовано сахарным заводам.

В 2023 году площадь сладкого корня будет доведена до 10 тыс. га.

В регионе возрождают эту ценную культуру, добиваясь былой урожайности и объемов продукции свекловодства. Некогда Жамбылская область давала стране более 60-ти Героев Социалистического труда – свекловодов. С 30-х годов прошлого века сахарную свеклу в регионе возделывали на площади более 42 тыс. га, урожайность в среднем доходила до 300 ц/га, а передовики, как знаменитая свекловичница Дарига Жантохова, давали по 900 ц/га. В 90-е годы свекловодство в регионе начало терять опытные кадры, технику и технологии выращивания. В результате к 2009 году посевы сахарной свеклы в хозяйствах региона составили менее 1,7 тыс. га.