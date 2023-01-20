Сбор никак не повлияет на поток туристов, если система будет четкой и прозрачной - Арсений Тагаев

20 Января 2023, 18:14

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный управляющий гостиницы Ibis Novotel Арсений Тагаев, комментируя введение туристического взноса в Казахстане, заявил, что сбор никак не повлияет на поток туристов, если система его взимания будет четкой и прозрачной, передает МИА «Казинформ».

«Сама инициатива логична и понятна: те средства, которые собираются с туристов, они в дальнейшем инвестируются в развитие туристической отрасли, в развитие нашей республики и это является нормальной мировой практикой. Многие страны внедряют данную инициативу, чтобы поддерживать и развивать туризм. Я считаю, что данная практика довольно приемлема», - говорит Арсений Тагаев.

По его словам, в последнее время количество приезжающих туристов в страну продолжает расти и результаты прошлого года показывают, что динамика положительная.

«Мы готовы принять инициативу, мы с удовольствием это сделаем. Мы к ней относимся абсолютно нормально, при условии, что все будет прописано четко и ясно относительно работы самой системы и процесса взимания сборов. Наша задача - развивать туризм. Очень важно продвигать бренд Казахстана на мировом уровне. В последнее время количество приезжающих туристов продолжает расти, результаты прошлого года показывают, что динамика очень положительная. В Алматы в прошлом году однозначно был побит рекорд по туристам, нельзя сказать, что какой-то конкретный фактор сыграл роль, но рост по Алматы действительно существенный. Сбор никак не повлияет на поток туристов, если система его взимания будет четкой и прозрачной. Я думаю, иностранных туристов не отпугнет данный сбор, так как люди не выбирают страну посещения, исходя из того, взимается ли там туристский сбор или нет», - подытожил спикер.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предложили ввести туристский взнос. В целях изыскания дополнительных источников местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках предусматривается внедрение туристского сбора с иностранного туриста и определение операторов по данному сбору.

Недавно турвзнос для иностранцев утвердили в Алматы и Астане. Депутаты Алматы на внеочередной сессии маслихата утвердили ставку взноса для иностранцев в размере 5%.

На сегодняшний день ставки утверждены в 31 городе и районе страны. В районах и городах одной области могут действовать различные ставки, но не менее 1% от стоимости пребывания.

Внедрение туристского взноса введено в апреле 2021 года. В связи с эпидемиологической ситуацией в Казахстане и мире на территории страны действовала нулевая ставка турвзноса.

Туристский сбор давно и активно внедряется соседними странами не только для иностранцев, но и для внутренних туристов: Узбекистан (от 5 до 15% от стоимости проживания в сутки), Баку (1,10 доллара), Украина (от 0,57 до 5,6 доллара).