Сбор мусора и очистку водной глади продолжают в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прибрежной территории реки Есиль и ее притоков на системной основе проводятся очистные работы, скашивание камыша и трав как прибрежной зоны, так и водной глади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Мероприятие по очистке проводит предприятие «ЖасНур» при поддержке ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана». Рабочие бригады в количестве 30 человек ежедневно проводят уборку от твердых бытовых отходов реки Акбулак в районе пр. Ш. Кудайбердыулы до СК «Толкын», а также реки Сарыбулак в районе моста по ул. Н. Тлендиева и реки Есиль по ул. Кенесары.
За последние недели очищена от водной растительности водная гладь реки Есиль в ра
йоне Ак Орды от моста по ул. Сарайшык в направлении ул. Сыганак.
Планируется в дальнейшем проведение очистки водной глади от моста Арыс по ул. Сыганак в направлении ж/м Тельмана, а также сбора ТБО вдоль берега и прилегающей территории Президентского парка до Назарбаев Центра, согласно утвержденному графику.
Эти мероприятия в комплексе окажут благоприятные воздействия на окружающую среду и повышение качества воды на реке.
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