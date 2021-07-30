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Сбор мусора и очистку водной глади продолжают в столице

30 Июля 2021 14:30
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Сбор мусора и очистку водной глади продолжают в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прибрежной территории реки Есиль и ее притоков на системной основе проводятся очистные работы, скашивание камыша и трав как прибрежной зоны, так и водной глади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Мероприятие по очистке проводит предприятие «ЖасНур» при поддержке ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана». Рабочие бригады в количестве 30 человек ежедневно проводят уборку от твердых бытовых отходов реки Акбулак в районе пр. Ш. Кудайбердыулы до СК «Толкын», а также реки Сарыбулак в районе моста по ул. Н. Тлендиева и реки Есиль по ул. Кенесары.

За последние недели очищена от водной растительности водная гладь реки Есиль в ра

йоне Ак Орды от моста по ул. Сарайшык в направлении ул. Сыганак.

Планируется в дальнейшем проведение очистки водной глади от моста Арыс по ул. Сыганак в направлении ж/м Тельмана, а также сбора ТБО вдоль берега и прилегающей территории Президентского парка до Назарбаев Центра, согласно утвержденному графику.

Эти мероприятия в комплексе окажут благоприятные воздействия на окружающую среду и повышение качества воды на реке.


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#Нур-Султан   #Экология  
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