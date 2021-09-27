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Сбор допризывной молодежи «Айбын»: новые возможности для участников и зрителей

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Сентября 2021, 19:17
Сбор допризывной молодежи «Айбын»: новые возможности для участников и зрителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартует VII республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». В этом году он посвящен 30-летию Независимости Казахстана и пройдет с 6 октября по 30 ноября в онлайн-режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В сборе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет как от военно-патриотического клуба, так и индивидуально. Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Aibyn», которое доступно в AppStore и Play Market.

Все состязания и конкурсы сбора будут организованы на базе мобильного приложения, куда участники будут загружать видео выполнения нормативов и заданий.

– За ходом конкурсов через веб-сайт и мобильное приложение «Aibyn» смогут наблюдать интернет-пользователи. Это обеспечит прозрачность их проведения, – отметил заместитель начальника Генерального штаба – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.

В этом году в программе сбора появились новые состязания: конкурс юных корреспондентов «Жас Сарбаз – жас тілшісі» и онлайн-турнир по национальной игре тоғыз-құмалақ. Впервые на постоянной основе будет запущен коворкинг-центр «Жас Сарбаз Хаб». На этом ресурсе начнут работу фронт-офис сбора, брифинг-зал и студия «Жас Сарбаз медиа». При этом каждую субботу участников ожидают мастер-классы, тренинги и встречи с интересными людьми.

Концепция, положение, регламент состязаний размещены на онлайн-платформе.

Церемония награждения победителей и закрытия сбора пройдет 30 ноября в рамках Первого форума юных патриотов «Егемен Елдің ертеңі – Мен Жас Сарбаз». В ней примут участие капитаны команд, занявших призовые места.

Остальные подарки участникам сбора «Айбын» будут доставлены в регионы и вручены на местах руководством гарнизонов и ветеранами Вооруженных Сил по завершении онлайн-трансляции торжественной церемонии.

Отметим, что военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» проводится с 2015 года. За это время он уже обрел популярность и свои традиции.


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